Skip to Main content
Hiko Perryville
0
Order Online
Home
/
Pick 3 (Dinner)
Pick 3 (Dinner)
$0
Pick 3
Required*
Please select 1 to 3
Select...
ADD MODS (Hibachi)
Required*
Please select 1
Select...
Meat cooked (Hibachi)
Please select up to 1
Select...
Add to Cart
1
(steak/shrimp/chicken) served with mix vegetables cook with homemade teriyaki sauce
Hiko Perryville Location and Hours
(573) 605-1174
1418 West Saint Joseph Street, 50, Perryville, MO 63775
Closed
•
Opens Monday at 11AM
All hours
View menu
This site is powered by
Terms of Service
|
Privacy Statement